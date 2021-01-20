Боевики ЛДНР передадут Киеву девятерых пленных — омбудсмен Денисова

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На Донбассе будут освобождены девять граждан Украины. Боевики так называемых пророссийских ЛНР и ДНР передадут их через посредника.

Так называемая ДНР освобождает шесть человек, а пророссийская ЛНР — трех. Передача состоится в ближайшее время — вечером 20 января или утром 21 января, сообщила на брифинге в КПВВ «Золотое» в Луганской области уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Делегация Киева посетила этот КПВВ, работа которого сейчас заблокирована.

Нам известно, что эти люди доставлены в следственный изолятор Луганска. И Донецк — шестеро. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид, — сообщила Денисова.

Маршрут передачи будет таким: Луганск — Донецк — Ростов-на-Дону — Минск — Киев.

Фамилии людей, которых оккупанты готовят к освобождению, Денисова пока не может назвать.

Ранее в январе боевики сообщили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука отдадут Киеву нескольких пленных.

В Офисе президента Украины назвали эту передачу «элементом пропаганды» и пообещали проверить лица освобожденных.