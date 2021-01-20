Киев страдает от загрязнения воздуха, фото:

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Загрязнение воздуха в Киеве, которое наблюдается в последнее время, связано с активной работой котлов в частном секторе в связи с резким похолоданием.

Об этом утверждается в сообщении, опубликованном пресс-службой КГГА.

В ведомстве отмечают, что погодные условия, которые сформировались в Киеве, препятствуют перемешиванию атмосферных слоев, чем способствуют накоплению в воздухе вредных примесей и загрязняющих веществ.

В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха, — подчеркивают в КГГА.

Согласно данным мирового рейтинга качества воздуха QIAir, Киев сегодня, 21 января, утром был на шестой строчке по уровню загрязнения среди крупных городов планеты, с показателем загрязнения 150−153 пунктам при норме до 50.

В течение дня уровень загрязнения несколько уменьшился и теперь Киев находится на 22-м месте с показателем 129 пунктов.

Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского 19 января зафиксировала превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы в Киеве в 1,5−2 раза.

Напомним, из-за пожаров в Чернобыльской зоне Киев в апреле 2020 года возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.