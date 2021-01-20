Байден возглавил США — фото инаугурации

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Ракурс

Джозеф Байден-младший, бывший вице-президент и сенатор США с многолетним стажем, известный своими умениями преодолевать политические препятствия для достижения цели, 20 января стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Инаугурация президента Байдена состоялась в Вашингтоне при усиленных мерах безопасности. Вице-президентом стала 56-летняя Камала Харрис. Это первая женщина-американка африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этой должности.

Вместо зрителей, которые обычно собираются на Национальной аллее, установили 200 тыс. флагов США. Они символизируют отсутствующих посетителей и напоминают об американцах, которые умерли от коронавируса.

В Вашингтоне до 24 января продлится чрезвычайное положение. В столице перекрыты значительные территории и дороги, в частности, Национальный проспект — парковую зону от Капитолия к реке Потомак.

В течение восьми лет во время президентства Барака Обамы Джо Байден был вице-президентом, а в этом году победил на выборах действующего президента Дональда Трампа.

Победу Байдену обеспечили 306 голосов членов Коллегии выборщиков (для победы необходимо набрать 270) и 81 млн голосов избирателей (это больше голосов, чем набрал кандидат в президенты, когда-либо в американской истории).