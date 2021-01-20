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Ракурс
Зеленський дивився інавгурацію Байдена у Посольстві США, фото — Politico

Зеленський дивився інавгурацію Байдена у Посольстві США (ФОТО)

20 січ 2021, 19:41
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Президент Володимир Зеленський дивився телетрансляцію інавгурації президента Джо Байдена разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та із заступником глави Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зеленський дивився інавгурацію Байдена у Посольстві США


Дивлюся інавгурацію нового президента США в новому офісі на Банковій. Буду дуже радий бачити Джо Байдена в добре знайомому йому Києві. Упевнений, що наші відносини покращаться, — написав Зеленський у Twitter.

20 січня Джо Байден офіційно став 46-м президентом США і в першій же своїй промові на посту глави держави заявив, що це перемога демократії. Байден пообіцяв боротися з коронавірусом і міжнародним політичним екстремізмом. Також він заявив, що буде президентом для всіх американців.

Джерело: Ракурс


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