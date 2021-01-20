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Ракурс
Зеленский смотрел инаугурацию Байдена в Посольстве США, фото — Politico

Зеленский смотрел инаугурацию Байдена в Посольстве США (ФОТО)

20 янв 2021, 19:41
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Президент Владимир Зеленский смотрел телетрансляцию инаугурации президента Джо Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и с заместителем главы Офиса президента Андреем Ермаком.

Зеленский смотрел инаугурацию Байдена в Посольстве США


Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Буду очень рад видеть Джо Байдена в хорошо знакомом ему Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся, — написал Зеленский в Twitter.

20 января Джо Байден официально стал 46-м президентом США и в первой же своей речи на посту главы государства заявил, что это победа демократии. Байден пообещал бороться с коронавирусом и международным политическим экстремизмом. Также он заявил, что будет президентом для всех американцев.

Источник: Ракурс


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