Тариф на услуги по передаче электроэнергии планируют повысить — промышленники шокированы

https://racurs.ua/n149297-tarif-na-peredachu-elektroenergii-planiruut-povysit-promyshlenniki-shokirovany.html

Ракурс

Тариф на услуги по передаче электроэнергии в Украине планируют повысить. На сайте НЭК «Укрэнерго» для общественного обсуждения появилась информация о новом тарифе на услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля 2021 года в размере 305,74 грн/МВт-час. Это на 4% больше действующего ныне (293,93 грн/МВт-ч).

Рост тарифа обусловлен тем, что НЭК «Укрэнерго» должна рассчитаться по задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель».

Эта информация вызвала существенное беспокойство у Федерации работодателей Украины и представителей промышленности.

При внедрении нового тарифа промышленность не сможет выйти из затяжного кризиса! — заявили в этой федерации.

В 2020 году промышленное производство сократилось на 6,2% по сравнению с 2019 годом, 80% предприятий уже заявили о потере 75% доходов.

Кроме того, в 2020 году тариф на передачу электроэнергии вырос вдвое, убытки промышленных предприятий в том же году достигли 70 млрд грн.

Федерация обратилась к председателю правления НЭК «Укрэнерго» с письмом, в котором предложила пути решения проблемы, заставляющей НЭК «Укрэнерго» выступать с инициативой повышения тарифа на передачу.

Представители объединения «Укрметаллургпром» отметили, что очередное повышение тарифа на электроэнергию приведет к ущербу промышленности до 1,3 млрд грн и повлияет на конкурентоспособность продукции на международном уровне.

В «Укрметалургпроме» заявили также, что предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч рабочих мест, для того чтобы выжить.

«Ракурс» сообщал, что с 1 января отменен льготный тариф на первые 100 кВт (90 копеек). Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.