Тариф на послуги з передачі електроенергії планують підвищити — промисловці шоковані

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Ракурс

Тариф на послуги з передачі електроенергії в Україні планують підвищити. На сайті НЕК «Укренерго» для громадського обговорення з’явилась інформація про новий тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 квітня 2021 року у розмірі 305,74 грн/МВт-год. Це на 4% більше за діючий нині (293,93 грн/МВт-год).

Зростання тарифу обумовлено тим, що НЕК «Укренерго» повинна розрахуватись по заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».

Ця інформація викликала суттєве занепокоєння у Федерації роботодавців України та представників промисловості.

При впровадженні нового тарифу промисловість не зможе вийти з затяжної кризи! — заявили у цій федерації.

У 2020 році промислове виробництво скоротилось на 6,2% у порівнянні з 2019 роком, 80% підприємств вже заявили про втрату 75% доходів.

Крім того, у 2020 році тариф на передачу електроенергії зріс вдвічі, збитки промислових підприємств у тому ж році досягли 70 млрд грн.

Федерація звернулася до голови правління НЕК «Укренерго» з листом, в якому запропонували шляхи вирішення проблеми, що змушує НЕК «Укренерго» виступати з ініціативою підвищення тарифу на передачу.

Представники об'єднання «Укрметалургпром» відзначили, що чергове підвищення тарифу на електроенергію призведе до збитків промисловості до 1,3 млрд грн і вплине на конкурентоспроможність продукції на міжнародному рівні.

В «Укрметалургпромі» заявили також, що підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч робочих місць, для того щоб вижити.

«Ракурс» повідомляв, що з 1 січня скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт (90 копійок). Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.