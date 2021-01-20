В ТКГ назвали повернення полонених «від Медведчука» аморальним, фото — Дело

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Повернення дев’ятьох полонених із окупованих регіонів Донбасу відбувається поза мінського переговорного майданчика — тристоронньої контактної групи.

У заяві української делегації в ТКГ 20 січня повідомили, що задля власних політичних інтересів організатор одностороннього повернення планує завезти до України через Білорусь з Росії дев’ятьох осіб, які утримувалися на тимчасово окупованій території України.

Така активність РФ, її намагання використати нардепа Віктора Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках ТКГ. Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території, з політичною та іміджевою метою, ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, — йдеться у заяві української делегації в ТКГ.



В ТКГ нічого не знають про цих людей, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках ТКГ, і пообіцяли віддати цих людей на ретельну перевірку спецслужб, а також помістити в обсервацію.

Нагадаємо, що сьогодні омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що дев’ятьох осіб «дістали з окупованої території України, перевезли до Ростову, там протримали, готуючись „віддати“ Медведчуку».