Рада візьметься за тарифи — Разумков розкрив деталі

https://racurs.ua/ua/n149478-rada-vizmetsya-za-taryfy-razumkov-rozkryv-detali.html

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За тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги обіцяють взятися у Верховній Раді — представники всіх депутатських фракцій та груп обговорили шляхи компенсації втрат, які українці понесли у січні через підвищення тарифів.

Про це під час засідання погоджувальної ради 25 січня заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Українське суспільство очікує від нас оперативної реакції на ті події, які відбуваються впродовж останнього місяця. Йдеться про підвищення тарифів на газ, підвищення тарифів на опалення, на гарячу воду, на електроенергію… Вже є перші кроки, запропоновані урядом, — сказав Разумков.

З його слів, це питання на нараді проговорювали з представниками всіх депутатських фракцій, також перед нардепами звітуватиме прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Всі погодилися із тим, щоб звернутися до уряду, у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати, можливо субсидіями, всі ті втрати, які люди понесли і за січень місяць. Для цього ми як Верховна Рада готові в повному обсязі долучитися — і через постанову, і через зміни до законодавства, і через зміни до державного бюджету України, — зазначив спікер.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні ціна на газ для населення значно зросла. Згодом Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за куб. м. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня.