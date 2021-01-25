Полковнику СБУ висунули підозру у замаху на вбивство. Фото: сайт президента України

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Офіс генерального прокурора України висунув підозру полковнику Служби безпеки України Дмитру Нескоромному в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала СБУ Андрія Наумова.

Підозру прокурори Нескоромному виписали ще 23 січня, але її до сих пір не вручили. Правоохоронцям наразі невідоме місцезнаходження офіцера. При цьому полковник перебуває в Україні, до Європи він не виїжджав. Про це 23 січня із посиланням на джерела повідомив журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що сім’я Нескоромного тісно пов’язана з Росією. Бутусов упевнений, що офіцер може втекти лише в РФ. Також повідомляється, що Нескоромний родом із Луганська, але він не є учасником АТО, оскільки в ході війни неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт.

При цьому полковник гарно побудував власну кар'єру — у липні 2019 року був призначений на посаду заступника голови СБУ, а листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його на посаду першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління у боротьбі з корупцією.

Бутусов також додав, що дружина Нескоромного Нателла — громадянка Росії, як і троє їхніх дітей. Також у полковника СБУ значна кількість родичів на території РФ.

Нагадаємо, 23 січня Шевченківський районний суд Києва арештував полковника «Альфи» Андрія Расюка, який підозрюється у замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.