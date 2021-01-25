Радник Трампа розповів, чи висуне той свою партію на наступних виборах

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n149475-radnyk-trampa-rozpoviv-chy-vysune-toy-svou-partiu-na-nastupnyh-vyborah.html

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Дональд Трамп, 45-й президент США, каденція якого завершилася 20 січня, відмовився від планів залишити республіканців та створити свою окрему політсилу, котра, враховуючи кількість прихильників екс-президента, мала шанси стати третьою впливовою американською партією.

Радник передвиборчого штабу Трампа Джейсон Міллер стверджує, що екс-президент «ясно дав зрозуміти», що спрямує свої зусилля на допомогу Республіканській партії на виборах в Палату представників і Сенат у 2022 році, повідомляє FoxNews.

Його мета — відвоювати Палату і Сенат для республіканців у 2022 році, — наголосив Міллер.

Зазначається, що ця заява Міллера з’явилася 24 січня через кілька годин після того, як репортер «Нью-Йорк Таймс» Меггі Хаберман на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомила, що Трампа «відговорили» від планів щодо створення своєї політсили.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює зі своїм оточенням наміри створити окрему «Партію патріотів».