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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Советник Трампа рассказал, выдвинет ли тот свою партию на следующих выборах

25 янв 2021, 11:25
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Дональд Трамп, 45-й президент США, каденция которого завершилась 20 января, отказался от планов покинуть республиканцев и создать свою отдельную политсилу, которая, учитывая количество сторонников экс-президента, имела шансы стать третьей влиятельной американской партией.

Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер утверждает, что экс-президент «ясно дал понять», что направит свои усилия на помощь Республиканской партии на выборах в Палату представителей и Сенат в 2022 году, сообщает FoxNews.

Его цель — отвоевать Палату и Сенат для республиканцев в 2022 году, — подчеркнул Миллер.

Отмечается, что это заявление Миллера появилась 24 января спустя несколько часов после того, как репортер «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман на своей странице в социальной сети Twitter сообщила, что Трампа «отговорили» от планов по созданию своей политсилы.


Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Трамп обсуждает со своим окружением намерения создать отдельную «Партию патриотов».


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