Дональд Трамп, фото: «Газета.Ру»

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Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом в качестве президента США накануне инаугурации его преемника Джо Байдена.

Он сначала отправился на авиабазу Эндрюс, чтобы провести последнюю церемонию на посту президента, после чего вылетел в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, расположенную во Флориде, сообщает телеканал CNN.

Посещать инаугурацию Байдена Трамп отказался, однако, по информации источника телеканала, оставил своему преемнику записку. Оставление таких записок преемникам является традицией президентов США.

По информации источников телеканала в Белом доме, Трамп провел свою последнюю ночь на посту президента, работая над помилованиями и подписывая окончательные документы до полуночи. С ним до 22 часов вечера была его дочь Иванка Трамп. В последние дни Иванка была привлечена к вопросам помилований.

Церемония инаугурация Байдена должна начаться сегодня, 20 января, в 12.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени).

Оставляя Белый дом, Трамп вместе с женой также подошел к журналистам, чтобы попрощаться. В то же время он заявил, что надеется, что это будет недолгое прощание.

Напомним, по информации издания The Wall Street Journal, Трамп, несмотря на поражение на выборах и планы республиканского истеблишмента исключить его из своей партии, до сих пор сохраняет значительную поддержку среди населения и планирует создать собственную политическую силу «Партию патриотов».

Издание отмечает, что соответствующий вопрос обсуждается в узком кругу приближенных к Трампу лиц уже около недели.