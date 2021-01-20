Дональд Трамп, фото: «Газета.Ру»

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Дональд Трамп востаннє залишив Білий дім як президент США напередодні інавгурації його наступника Джо Байдена.

Він спочатку відправився на авіабазу Ендрюс, щоб провести останню церемонію на посту президента, після чого вилетів у свою резиденцію в Мар-а-Лаго, розташовану у Флориді, повідомляє телеканал CNN.

Відвідувати інавгурацію Байдена Трамп відмовився, проте, за інформацією джерела телеканалу, залишив своєму наступнику записку. Залишення таких записок наступникам є традицією президентів США.

За інформацією джерел видання у Білому домі, Трамп провів свою останню ніч на посаді президента, працюючи над помилуваннями та підписуючи остаточні документи перед північчю. З ним до 22-ї години вечора була його донька Іванка Трамп. Останніми днями Іванка була залучена до питань помилувань.

Церемонія інавгурація Байдена має розпочатися сьогодні, 20 січня, о 12.00 за місцевим часом (о 19.00 за київським часом).

Залишаючи Білий дім, Трамп разом із дружиною також підійшов до журналістів, щоб попрощатися. Водночас він заявив, що сподівається, що це буде недовге прощання.

Нагадаємо, за інформацією видання The Wall Street Journal, Трамп, попри поразку на виборах і плани республіканського істеблішменту виключити його зі своєї партії, досі зберігає значну підтримку серед населення і планує створити власну політичну силу «Партію патріотів».

Видання зазначає, що відповідне питання обговорюється у вузькому колі наближених до Трампа осіб вже близько тижня.