В МИД назвали Навального другом: Враг Путина — наш друг

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Ракурс

Протесты в России, вызванные задержанием оппозиционера Алексея Навального, прокомментировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник напомнил поговорку — «враг моего врага — мой друг».

Об этом Кулеба сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины, — рассказал Кулеба.

Дипломат убежден, что страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, аналогично будет оказывать и внутреннюю агрессию против своих граждан.

Это часть политической культуры России, к сожалению. Поэтому мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей… А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага — мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов… На самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу, — резюмировал Кулеба.

Напомним, в минувшие выходные в России прошли протесты из-за задержания оппозиционного политика Навального. Страны Запада осудили арест Навального. Польша, Литва и Эстония призывает ЕС усилить санкции против Кремля. МИД ЕС обсудит этот вопрос на заседании Совета ЕС 25 января.