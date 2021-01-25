Байден и Макрон синхронизируют внешнюю политику относительно РФ и Китаяhttps://racurs.ua/n149474-bayden-i-makron-sinhroniziruut-vneshnuu-politiku-otnositelno-rf-i-kitaya.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, в воскресенье побеседовал по телефону с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Байден выразил стремление к укреплению двусторонних отношений со страной, являющейся старейшим союзником США, сообщается в заявлении Белого дома.
Также он подчеркнул свою приверженность делу укрепления трансатлантического единства — в частности, в формате НАТО и посредством развития партнерства между США и Евросоюзом.
Собеседники продемонстрировали единство взглядов на необходимость тесной координации действий по таким вопросам:
- климатические изменения,
- борьба с пандемией COVID-19,
- оздоровление мировой экономики.
Президенты США и Франции договорились сотрудничать и по приоритетным вопросам внешней политики, включая проблемы, связанные с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки южнее Сахары.
Напомним, Джо Байден провел первые на посту телефонные переговоры — его собеседником стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.