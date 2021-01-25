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Ракурс
Байден и Макрон. Фото: liga.net

Байден и Макрон синхронизируют внешнюю политику относительно РФ и Китая

25 янв 2021, 11:12
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Джо Байден, президент США, в воскресенье побеседовал по телефону с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.

Байден выразил стремление к укреплению двусторонних отношений со страной, являющейся старейшим союзником США, сообщается в заявлении Белого дома.

Также он подчеркнул свою приверженность делу укрепления трансатлантического единства — в частности, в формате НАТО и посредством развития партнерства между США и Евросоюзом.

Собеседники продемонстрировали единство взглядов на необходимость тесной координации действий по таким вопросам:


  • климатические изменения,
  • борьба с пандемией COVID-19,
  • оздоровление мировой экономики.

Президенты США и Франции договорились сотрудничать и по приоритетным вопросам внешней политики, включая проблемы, связанные с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки южнее Сахары.

Напомним, Джо Байден провел первые на посту телефонные переговоры — его собеседником стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Источник: Ракурс


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