Байден і Макрон синхронізують зовнішню політику щодо РФ і Китаюhttps://racurs.ua/ua/n149474-bayden-i-makron-synhronizuut-zovnishnu-polityku-schodo-rf-i-kytau.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, в неділю поговорив по телефону з Еммануелем Макроном, президентом Франції.
Байден висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США, повідомляється в заяві Білого дому.
Також він підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності — зокрема, у форматі НАТО і за допомогою розвитку партнерства між США та Євросоюзом.
Співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій з таких питань:
- кліматичні зміни,
- боротьба з пандемією COVID-19,
- оздоровлення світової економіки.
Президенти США і Франції домовилися співпрацювати й з пріоритетних питань зовнішньої політики, включаючи проблеми, пов’язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари.
Нагадаємо, Джо Байден провів перші на посту телефонні переговори — його співрозмовником став прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.