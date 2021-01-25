Байден і Макрон. Фото: liga.net

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Джо Байден, президент США, в неділю поговорив по телефону з Еммануелем Макроном, президентом Франції.

Байден висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США, повідомляється в заяві Білого дому.

Також він підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності — зокрема, у форматі НАТО і за допомогою розвитку партнерства між США та Євросоюзом.

Співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій з таких питань:

кліматичні зміни,

боротьба з пандемією COVID-19,

оздоровлення світової економіки.

Президенти США і Франції домовилися співпрацювати й з пріоритетних питань зовнішньої політики, включаючи проблеми, пов’язані з Китаєм, Близьким Сходом, Росією і країнами Африки на південь від Сахари.

Нагадаємо, Джо Байден провів перші на посту телефонні переговори — його співрозмовником став прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.