Стало відомо, якому світовому лідеру Байден зателефонує першим

Байден. Фото: CBC News

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Джо Байден, новий президент США, планує провести перші на посту телефонні переговори. Його співрозмовником стане прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Розмова запланована на п’ятницю, 22 січня.

Лідери держав обговорюватимуть двосторонні відносини. Про це повідомила речниця Білого дому Джейн Псакі, передає CBC News.

Як повідомляє речниця Білого дому, істотною темою для розмови стане відкликання Байденом дозволу для будівництва нафтопроводу Keystone XL, який мав з'єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.

Псакі також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, що припинені під час каденції екс-президента США Дональда Трампа. Вона додала, що дуже цінує роль вільних і незалежних ЗМІ в країні. Речниця додала, що Байден дозволить Конгресу вирішити подальший шлях у процесі імпічменту Трампа.

За її словами, адміністрація наразі більше зосереджена на пандемії та економічній кризі, яка охопила країну майже рік тому, хоча вона зазначила, що Сенат може одночасно вирішувати кілька питань.

Ми впевнені, що Сенат може виконувати свій конституційний обов’язок, продовжуючи вести справи американського народу, — заявила вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джозеф Байден-молодший, колишній віце-президент і сенатор США з багаторічним стажем, відомий своїми уміннями долати політичні перешкоди для досягнення мети, 20 січня став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.