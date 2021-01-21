Стало известно, кому из мировых лидеров Байден позвонит первым

Байден. Фото: CBC

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Джо Байден, новый президент США, планирует провести первые на посту телефонные переговоры. Его собеседником станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Разговор запланирована на пятницу, 22 января.

Лидеры государств обсудят двусторонние отношения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, передает CBC News.

Как сообщает пресс-секретарь Белого дома, существенной темой для разговора станет отзыв Байденом разрешения для строительства нефтепровода Keystone XL, который должен соединить нефтеносный регион в канадской провинции Альберта с перерабатывающими заводами в США.

Псаки также пообещала восстановить ежедневные брифинги в Белом доме, которые были приостановлены во время каденции экс-президента США Дональда Трампа. Она добавила, что очень ценит роль свободных и независимых СМИ в стране. Пресс-секретарь добавила, что Байден позволит Конгрессу определить дальнейший путь в процессе импичмента Трампа.

По ее словам, администрация пока больше сосредоточена на пандемии и экономическом кризисе, который охватил страну почти год назад, хотя она отметила, что Сенат может одновременно решать несколько вопросов.

Мы уверены, что Сенат может выполнять свой конституционный долг, продолжая вести дела американского народа, — заявила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джозеф Байден-младший, бывший вице-президент и сенатор США с многолетним стажем, известный своими умениями преодолевать политические препятствия для достижения цели, 20 января стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.