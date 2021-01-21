Виталий Немилостивый. Фото: РБК Украина

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увольнение замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого из-за вождения в нетрезвом виде.

Соответствующее решение будет принято сегодня, 21 января, на внеочередном заседании правительства. Об этом премьер-министр заявил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что заместитель Олега Уруского был остановлен патрульными, после чего было обнаружено, что он водит авто пьяным. Во время задержания полицейскими, Немилостивый просил «убрать руки» и отдал патрульным полицейским ключи от авто, чтобы пойти домой пешком.





После этого инцидента Шмыгаль заявил, что соберет внеочередное заседание правительства, на повестке дня которого будет только один вопрос — увольнение Немилостивого.

Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями, — заявил премьер.



Отметим, что Виталий Немилостивый — бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины в правительствах Тимошенко (2007−2010 годы) и Азарова (2010−2011 годы), а также нардеп (2012−2014 годы).

Напомним, ранее мы сообщали, что новое министерство 22 июля появилось в Украине — Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский.