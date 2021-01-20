21 января празднуют День объятий

https://racurs.ua/n149304-21-yanvarya-prazdnuut-den-obyatiy.html

Ракурс

21 января — праздник объятий. Он отмечается в мире с 1985 года. В этот день можно дружно обнимать даже незнакомых людей.

В религиозном календаре 21 января чтят память преподобного Григория, чудотворца Печерского. Он был православным святым, монахом Киево-Печерского монастыря.

В четверг, 21 января, именины отмечают владельцы таких имен: Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем ангела.

21 января в истории произошли интересные события.

В 1790 году впервые испытали гильотину, а в 1793 году Людовик XVI, король Франции, был казнен на ней.

В 1796 году 21 января Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.

В 1899 году немецкая компания «Адам Опель», которую братья Опели основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.

В 1952 году итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.

В этот день в 1959 году образован Европейский суд по правам человека.

В 1978 году 21 января Олекса Гирнык совершил самосожжение возле могилы Шевченко в Каневе в знак протеста против русификации.

21 января родились в 1881 году Степан Чарнецкий — поэт, автор слов песни-гимна «Ой, у лузі червона калина», в 1905 році — Кристиан Диор, французский модельер-дизайнер и кутюрье, а в 1941 году — Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер.