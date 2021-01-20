21 січня святкують День обіймів, фото — pixabay

https://racurs.ua/ua/n149304-21-sichnya-svyatkuut-den-obiymiv-video.html

Ракурс

21 січня — свято обіймів. Воно відзначається у світі з 1985 року. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.

У релігійному календарі 21 січня вшановують пам’ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського. Він був православним святим, ченцем Києво-Печерського монастиря. У четвер, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.

21 січня в історії сталися цікаві події.

У 1790 році вперше випробували гільйотину, а у 1793 — році Людовик XVI, король Франції, був страчений на ній.

У 1796 році 21 січня Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.

У 1899 році німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.

У 1952 році італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти у 2151 році. Цього дня у 1959 році утворено Європейський суд з прав людини.

У 1978 році 21 січня Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.

21 січня народилися у 1881 році Степан Чарнецький — поет, автор слів піснi-гімну «Ой, у лузі червона калина», у 1905 — Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер і кутюр'є, а у 1941 році — Пласідо Домінго, іспанський оперний співак і актор.