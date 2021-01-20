Унікальний напис V століття знайшли археологи в Ізраїлі

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Ракурс

Про археологічну знахідку V століття повыдомили ізраїльські археологи. Її виявили під час розкопок у селищі ет-Таїба в долині Ізраель.

Напис грецькою мовою «Ісус, народжений Марією» колись набили на камені і він був частиною оздоблення входу до церкви у часи, коли територія сучасного Ізраїлю входила до складу Візантійської імперії.

Кам’яна табличка була лише частиною повного напису «Христос, народжений від Марії». Той, хто входив до церкви, повинен був молитися за них, повідомляє Israel21.

Будівництво храму в селищі ет-Таїба розпочав один з перших єпископів Палестини Феодосій.

За словами археолога з Інституту археології при Єврейському університеті Єрусалиму Леї Ді-Сегні, напис викарбували в камені під час будівництва храму. В ті часи фразу «Ісус, народжений Марією» використовували для захисту вірян від сатани та часто писали на початку документів.

Напис вдалося знайти під час розкопок християнського монастиря часів Хрестових походів. За словами вчених, знахідка є важливим свідченням розвитку християнської культури на території Ізраїлю в середині першого тисячоліття, за півтисячі років до приходу хрестоносців.

Будівля церкви візантійського або раннього ісламського періоду має мозаїчну підлогу, прикрашена геометричним орнаментом.

Регіон Ізраельської долини несе безліч свідчень давньої християнської життя. Археолог Валід Атраш зазначив, що їхня знахідка доповнює інші, які підтверджують факти про діяльність християн, які жили в цьому регіоні. Серед іншого, в цьому районі були виявлені залишки церкви періоду хрестоносців і древнього монастиря.