Уникальную надпись V века нашли археологи в Израиле

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Об археологической находке V века рассказали израильские археологи. Ее выявили во время раскопок в поселке эт-Таиба в долине Израэль.

Надпись на греческом языке «Иисус, рожденный Марией» когда-то набили на камне и она была частью убранства входа в церковь во времена, когда территория современного Израиля входила в состав Византийской империи.

Каменная табличка была лишь частью полной надписи «Христос, рожденный от Марии». Тот, кто входил в церковь, должен был молиться за них, сообщает Israel21.

Строительство храма в поселке эт-Таиба начал один из первых епископов Палестины Феодосий.

По словам археолога из Института археологии при Еврейском университете Иерусалима Леи Ди-Сегни, надпись высечена в камне во время строительства храма. В те времена фразу «Иисус, рожденный Марией» использовали для защиты верующих от сатаны и часто писали в начале документов.

Надпись удалось найти при раскопках христианского монастыря времен Крестовых походов. По словам ученых, находка является важным свидетельством развития христианской культуры на территории Израиля в середине первого тысячелетия, за полтысячи лет до прихода крестоносцев.

Здание церкви византийского или раннего исламского периода имеет мозаичный пол, украшен геометрическим орнаментом.

В регионе Израэльской долины есть множество свидетельств древней христианской жизни. Археолог Валид Атраш отметил, что их находка дополняет другие, подтверждающие факты о деятельности христиан, живших в этом регионе. Среди прочего, в этом районе были обнаружены остатки церкви периода крестоносцев и древнего монастыря.