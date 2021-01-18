Древнейшее захоронение ребенка во Франции. Источник: Inrap

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Ракурс

На древнейшее захоронение ребенка во Франции наткнулись археологи.

Во время работ по расширению аэропорта Клермон-Ферран были обнаружены останки ребенка с животными, которым 2 тыс. лет, сообщает The Guardian.

Останки датируются I в. н. э., когда нынешняя территория Франции входила в состав Римской империи.

Судя по всему, ребенок, которому был всего год, жил в состоятельной семье. Он был погребен с множеством предметов, в том числе с глиняными кувшинами и игрушками. Вокруг него были найдены скелеты животных.

Такое обилие посуды и личных вещей в могиле ребенка подчеркивает привилегированное положение, к которому принадлежала его семья, — рассказывают археологи.

Обнаруженный гроб был выполнен из дерева, вокруг него лежали кости цыплят и свиньи. Интересно, что внутри практически все вазы и горшки когда-то содержали лекарства и даже косметику.

Помимо богатых предметов, принадлежащих семье, археологи обнаружили молочный зуб родственника ребенка, скорее всего, старшего брата.

Внизу гроба лежал скелет щенка, он был в украшенном ошейнике, отделанном 15 бронзовыми аппликациями и колокольчиком.

Ученые говорят, что раньше это была распространенная практика — хоронить детей со щенками, однако ошейник и колокольчик очень необычные.

Главный археолог Лоренс Лотье также подчеркивает, что и само количество жертвоприношений, похороненных вместе с ребенком, весьма необычно.

Напомним, одно из древнейших изображений животных выявили в индонезийской пещере на острове Сулавеси.