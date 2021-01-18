Найдавніше поховання дитини у Франції. Джерело: Inrap

https://racurs.ua/ua/n149140-naydavnishe-pohovannya-dytyny-u-franciyi-vyyavyly-arheology-foto.html

Ракурс

На найдавніше поховання дитини у Франції натрапили археологи.

Під час робіт із розширення аеропорту Клермон-Ферран виявили останки дитини з тваринами, яким 2 тис. років, повідомляє The Guardian.

Останки датуються I ст. н. е., коли нинішня територія Франції входила до складу Римської імперії.

Судячи з усього, дитина, якій виповнився лише рік, жила в заможній родині. Її поховали з безліччю предметів, зокрема з глиняними глечиками й іграшками. Навколо поховання знайшли скелети тварин.

Така велика кількість посуду й особистих речей в могилі дитини підкреслює привілейоване становище, до якого належала її родина, — розповідають археологи.

Труна була зроблена з дерева, навколо неї лежали кістки курчат і свині. Цікаво, що всередині майже всі вази та горщики колись містили ліки й навіть косметику.

Крім дорогих предметів, що належать родині, археологи виявили молочний зуб родича дитини, швидше за все, старшого брата.

Внизу труни лежав скелет цуценяти з прикрашеним нашийником, обробленим 15 бронзовими аплікаціями та дзвіночком.

Вчені кажуть, що раніше така практика була поширеною — ховати дітей з цуценятами, однак нашийник і дзвіночок дуже незвичайні.

Головний археолог Лоренс Лотьє здивований і самою кількістю жертвоприношень, похованих разом із дитиною.

Нагадаємо, одне з найдавніших зображень тварин виявили в індонезійській печері на острові Сулавесі.