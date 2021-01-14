Найдавніший малюнок тварини виявили в індонезійській печері. Фото: Oktaviana

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Одне з найдавніших зображень тварин виявили в індонезійській печері на острові Сулавесі.

Зображення бородавчастих свиней, які населяють місцеві острови, датоване віком понад 45 тис. років, пишуть у журналі Science Advances.

По сусідству з повноцінним зображенням свині вчені помітили два, а можливо, і три часткових. На картині зображена в профіль Sus celebensis — дика коротконога свиня з бородавками на морді, яка може важити до 85 кг.

Ці свині й зараз живуть на острові Сулавесі в Індонезії, але їх кількість постійно скорочується.

Тварини відігравали важливу роль в житті й харчуванні місцевих жителів епохи палеоліту. Відповідно до розташування фігур, художник намагався показати сцену активної взаємодії свиней — можливо, їх протистояння.

Ще як мінімум два зображення збереглися дуже погано і не піддаються ідентифікації.

Вперше печеру з малюнками виявили в грудні 2017 року. Австралійських та індонезійських археологів привели в неї місцеві фермери.

Малюнки в печері стали найбільш раннім свідченням присутності на місцевих островах людей сучасного типу, а не Homo floresiensis.

Попереднім рекордсменом із найбільш раннього фігуративного живопису був малюнок, на якому зображена дика рогата худоба.

Його виявили в печері на острові Калімантан. За оцінкою дослідників, картині приблизно 40 тис. років.