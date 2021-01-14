Древнейший рисунок животного нашли в индонезийской пещере. Фото: Oktaviana

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Ракурс

Одно из древнейших изображений животных выявили в индонезийской пещере на острове Сулавеси.

Изображение бородавчатых свиней, населяющих местные острова, датировано возрастом больше 45 тыс. лет, пишут в журнале Science Advances.

По соседству с целым изображением свиньи ученые заметили два, а возможно, и три частичных. На картине изображена в профиль целебесская свинья (Sus celebensis) — дикая коротконогая свиньи с бородавками на морде, которая может весить до 85 кг.

Эти свиньи и в настоящее время обитают на острове Сулавеси в Индонезии, но их количество постоянно сокращается.

Животные играли важную роль в жизни и питании местных жителей эпохи палеолита. Судя по расположению фигур, древний художник старался показать сцену активного взаимодействия свиней — возможно, их противостояния.

Еще как минимум два изображения сохранились слишком плохо и не поддаются идентификации.

Впервые пещера с рисунками была обнаружена в декабре 2017 года. Австралийских и индонезийских археологов привели в нее местные фермеры.

Рисунки в пещере стали самым ранним свидетельством присутствия на местных островах людей современного типа, а не Homo floresiensis.

Предыдущим рекордсменом по самым ранним фигуративным изображениям был рисунок, на котором изображен дикий рогатый скот.

Его обнаружили в пещере на острове Калимантан. По оценке исследователей, картине около 40 тыс. лет.