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Ракурс
Древнейший рисунок животного нашли в индонезийской пещере. Фото: Oktaviana

Древнейший рисунок животного обнаружили в индонезийской пещере (ФОТО)

14 янв 2021, 16:41
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Одно из древнейших изображений животных выявили в индонезийской пещере на острове Сулавеси.

Изображение бородавчатых свиней, населяющих местные острова, датировано возрастом больше 45 тыс. лет, пишут в журнале Science Advances.

По соседству с целым изображением свиньи ученые заметили два, а возможно, и три частичных. На картине изображена в профиль целебесская свинья (Sus celebensis) — дикая коротконогая свиньи с бородавками на морде, которая может весить до 85 кг.

Древнейший рисунок животного нашли в индонезийской пещере. Источник: Maxime Aubert

Эти свиньи и в настоящее время обитают на острове Сулавеси в Индонезии, но их количество постоянно сокращается.

Животные играли важную роль в жизни и питании местных жителей эпохи палеолита. Судя по расположению фигур, древний художник старался показать сцену активного взаимодействия свиней — возможно, их противостояния.

Полное изображение включает и несколько трафаретных рисунков рук, сделанных традиционным путем выдувания краски на прижатую ладонь. Источник: Oktaviana

Еще как минимум два изображения сохранились слишком плохо и не поддаются идентификации.

Впервые пещера с рисунками была обнаружена в декабре 2017 года. Австралийских и индонезийских археологов привели в нее местные фермеры.

Рисунки в пещере стали самым ранним свидетельством присутствия на местных островах людей современного типа, а не Homo floresiensis.


Предыдущим рекордсменом по самым ранним фигуративным изображениям был рисунок, на котором изображен дикий рогатый скот.

Его обнаружили в пещере на острове Калимантан. По оценке исследователей, картине около 40 тыс. лет.

Источник: Ракурс


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