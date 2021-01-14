Иниевый лед. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149019-neobychnyy-inievyy-led-ukrasil-derevya-ispanii-foto-video.html

Ракурс

Рекордные снегопады накрыли Испанию после шторма «Филомена», который пронесся по стране на прошлых выходных. Половина Испании до сих пор засыпана завалами снега, которые постепенно разгребают коммунальщики.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковые снимки Испании, на которых видно снежные завалы. Об этом сообщается на сайте ESA.



Как сообщается, снимок был сделан 12 января в 11.40 по центральноевропейскому времени со спутника Sentinel-3. На нем видно, что даже спустя два дня после шторма большая часть страны все еще покрыта снегами.



Необычные погодные условия также привели к уникальному явлению — «иниевому» льду, который украсил деревья во многих городах страны, из-за чего они стали похожими на сказочные декорации.

Напомним, ранее мы сообщали, что снежный шторм в Испании принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов. В некоторых регионах температура опустилась до −25°C мороза. Циклон «Филомена» принес настоящую сибирскую зиму с ее снегопадом и морозами.