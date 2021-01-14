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Ракурс
Інієвий лід. Фото: Istock

Незвичайний «інієвий» лід вкрив дерева Іспанії (ФОТО, ВІДЕО)

14 січ 2021, 16:39
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Рекордні снігопади накрили Іспанію після шторму «Філомена», який пронісся країною. Половина Іспанії досі засипана завалами снігу, які поступово розгрібають комунальники.

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки території Іспанії. Про це повідомляється на сайті ESA.

Як повідомляється, знімок був зроблений 12 січня о 11.40 за центральноєвропейським часом з супутника Sentinel-3. На ньому видно, що навіть за два дні після шторму більша частина країни все ще вкрита снігами.

Шторм з космосу. Фото: ESА


Незвичайні погодні умови також призвели до унікального явища — «інієвого» льоду, який вкрив дерева у країні, через що вони стали схожими на казкові декорації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніговий шторм в Іспанії приніс величезні маси снігу і покрив тротуари й дороги льодом, створивши небезпечні умови для транспорту та пішоходів. У деяких регіонах температура опустилася до −25°C морозу. Циклон «Філомена» приніс справжню сибірську зиму з її снігопадом і морозами

Джерело: Ракурс


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