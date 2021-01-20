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Ракурс
Байден подписал первые решения и получил контроль над аккаунтом в Twitter

Байден подписал первые решения и получил контроль над аккаунтом в Twitter

20 янв 2021, 21:39
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Президент США Джо Байден принял первые решения. Сразу после инаугурации он подписал три документа на посту президента.

Это произошло еще до переезда в Белый дом. Байден подписал решение в президентской комнате Капитолия.

Президент сделал первые кадровые назначения и подписал провозглашение Дня инаугурации, сообщает ABC. После инаугурации он также получил контроль над официальными аккаунтами администрации США в Twitter.

Представитель соцсети Ник Пасилио сообщил, что аккаунт @POTUS теперь контролируется Джо Байденом. Команда нового президента также получила доступ к аккаунтам @WhiteHouse, Камала Харрис к официальному аккаунту вице-президента. Жена Байдена также будет иметь собственный аккаунт первой леди США. Джен Псаки будет писать в сети в аккаунте пресс-секретаря Белого дома.

Обновился и сайт Белого дома. На главной странице теперь размещена фотография Байдена, а не Трампа. Администраторы добавили на сайт информацию и биографию Байдена, Камалы Харрис, а также кандидатов на ключевые посты в администрации.

Первая страница сайта Белого дома 20 января

Байден успел разместить первый твит в должности.


Если происходит преодоление кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять времени. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, обеспечивая смелые действия и немедленную помощь американским семьям, — написал Байден.


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