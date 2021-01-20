Байден подписал первые решения и получил контроль над аккаунтом в Twitter

https://racurs.ua/n149302-bayden-podpisal-pervye-resheniya-i-poluchil-kontrol-nad-akkauntom-v-twitter.html

Ракурс

Президент США Джо Байден принял первые решения. Сразу после инаугурации он подписал три документа на посту президента.

Это произошло еще до переезда в Белый дом. Байден подписал решение в президентской комнате Капитолия.

Президент сделал первые кадровые назначения и подписал провозглашение Дня инаугурации, сообщает ABC. После инаугурации он также получил контроль над официальными аккаунтами администрации США в Twitter.

Представитель соцсети Ник Пасилио сообщил, что аккаунт @POTUS теперь контролируется Джо Байденом. Команда нового президента также получила доступ к аккаунтам @WhiteHouse, Камала Харрис к официальному аккаунту вице-президента. Жена Байдена также будет иметь собственный аккаунт первой леди США. Джен Псаки будет писать в сети в аккаунте пресс-секретаря Белого дома.

Обновился и сайт Белого дома. На главной странице теперь размещена фотография Байдена, а не Трампа. Администраторы добавили на сайт информацию и биографию Байдена, Камалы Харрис, а также кандидатов на ключевые посты в администрации.

Байден успел разместить первый твит в должности.