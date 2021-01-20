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Ракурс
Байден підписав перші рішення на посаді і отримав контроль над акаунтом у Твіттері

Байден підписав перші рішення на посаді і отримав контроль над акаунтом у Twitter

20 січ 2021, 21:39
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Президент США Джо Байден ухвалив перші рішення. Відразу після інавгурації він підписав три документи на посаді президента.

Це сталося ще до його переїзду в Білий дім. Байден підписав рішення у президентській кімнаті Капітолію.

Президент зробив перші кадрові призначення і підписав проголошення Дня інавгурації, повідомляє ABC. Після інавгурації він також отримав контроль над офіційними акаунтами адміністрації США у Twitter.

Представник соцмережі Нік Пасіліо повідомив, що акаунт @POTUS тепер контролюється Джо Байденом. Команда нового президента також отримала доступ до акаунтів @WhiteHouse, Камала Гарріс — до офіційного акаунту віце-президента. Дружина Байдена також матиме власний акаунт першої леді США. Джен Псакі писатиме в мережі в акаунті прес-секретаря Білого дому.

Оновився й сайт Білого дому. На головній сторінці тепер розміщена фотографія Байдена, а не Трампа. Адміністратори додали на сайт інформацію і біографію Байдена, Камали Гарріс, а також кандидатів на ключові посади в адміністрації.

Перша сторінка сайту Білого дому 20 січня

Байден встиг розмістити перший твіт на посаді.


Коли доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна марнувати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, щоб відразу стати до роботи, забезпечуючи сміливі дії і негайну допомогу американським сімʼям, — написав Байден.


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