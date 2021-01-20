Байден підписав перші рішення на посаді і отримав контроль над акаунтом у Twitter

Байден підписав перші рішення на посаді і отримав контроль над акаунтом у Твіттері

https://racurs.ua/ua/n149302-bayden-pidpysav-pershi-rishennya-na-posadi-i-otrymav-kontrol-nad-akauntom-u-tvitter.html

Ракурс

Президент США Джо Байден ухвалив перші рішення. Відразу після інавгурації він підписав три документи на посаді президента.

Це сталося ще до його переїзду в Білий дім. Байден підписав рішення у президентській кімнаті Капітолію.

Президент зробив перші кадрові призначення і підписав проголошення Дня інавгурації, повідомляє ABC. Після інавгурації він також отримав контроль над офіційними акаунтами адміністрації США у Twitter.

Представник соцмережі Нік Пасіліо повідомив, що акаунт @POTUS тепер контролюється Джо Байденом. Команда нового президента також отримала доступ до акаунтів @WhiteHouse, Камала Гарріс — до офіційного акаунту віце-президента. Дружина Байдена також матиме власний акаунт першої леді США. Джен Псакі писатиме в мережі в акаунті прес-секретаря Білого дому.

Оновився й сайт Білого дому. На головній сторінці тепер розміщена фотографія Байдена, а не Трампа. Адміністратори додали на сайт інформацію і біографію Байдена, Камали Гарріс, а також кандидатів на ключові посади в адміністрації.

Байден встиг розмістити перший твіт на посаді.