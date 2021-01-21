Віталій Немілостівий. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n149305-zastupnyka-uruskogo-zvilnyat-pislya-skandalu-z-vodinnyam-napidpytku-video.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого через водіння у нетверезому стані.

Відповідне рішення буде прийняте сьогодні, 21 січня, на позачерговому засіданні уряду. Про це прем'єр-міністр заявив у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що заступник Олега Уруського був зупинений патрульними, після чого було виявлено, що він водить авто напідпитку. Під час затримання поліцейськими, Немілостівий просив «прибрати руки» та віддав патрульним ключі від авто, щоб піти додому пішки.





Після цього інциденту Шмигаль заявив, що збере позачергове засідання уряду, на порядку денному якого буде лише одне питання — звільнення Немілостівого.

Я вже не раз казав — в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями, — заявив прем'єр.



Зауважимо, що Віталій Немілостівий — колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Тимошенко (2007−2010 роки) та Азарова (2010−2011 роки), а також нардеп (2012−2014 роки).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове міністерство 22 липня з’явилося в Україні — Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолив віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.