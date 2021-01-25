Курс валют на 25 січня встановив НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 25 січня 2021 року встановив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок курс гривні встановлено на рівні 28 грн 16 коп. за 1 дол. Долар подешевшав на 9 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем, оскільки 22 січня 1 дол. коштував 28 грн 25 коп. Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання. Про це повідомляється на веб-сторінці регулятора.

Щодо курсу гривні до євро, то він наступний — 34 грн 25 коп. Польський злотий коштує 7 грн 54 коп, чеська крона — 1 грн 30 коп., а британський фунт стерлінгів — 38 грн 43 коп.

Нагадаємо, 19 січня американський долар різко подорожчав на валютному ринку. З того часу офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 грн.