Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курс валют на 25 січня встановив НБУ. Фото: flickr.com

Гривня зміцнилася на валютному ринку (ІНФОГРАФІКА)

25 січ 2021, 11:06
999

Офіційний курс гривні на 25 січня 2021 року встановив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок курс гривні встановлено на рівні 28 грн 16 коп. за 1 дол. Долар подешевшав на 9 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем, оскільки 22 січня 1 дол. коштував 28 грн 25 коп. Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання. Про це повідомляється на веб-сторінці регулятора.

Щодо курсу гривні до євро, то він наступний — 34 грн 25 коп. Польський злотий коштує 7 грн 54 коп, чеська крона — 1 грн 30 коп., а британський фунт стерлінгів — 38 грн 43 коп.

Курс валют на 25 січня. Інфографіка: НБУ


Курс валют на 25 січня. Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, 19 січня американський долар різко подорожчав на валютному ринку. З того часу офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів