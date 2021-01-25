Курс валют на 25 января установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 25 января 2021 года установил Национальный банк Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро курс гривны установлен на уровне 28 грн 16 коп. за 1 долл. Доллар подешевел на 9 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, поскольку 22 января 1 долл. стоил 28 грн 25 коп. Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста. Об этом сообщается на веб-странице регулятора.

Относительно курса гривны к евро, то он следующий — 34 грн 25 коп. Польский злотый стоит 7 грн 54 коп, чешская крона — 1 грн 30 коп., а британский фунт стерлингов —38 грн 43 коп.

Напомним, 19 января американский доллар резко подорожал на валютном рынке. С тех пор официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации около уровня 28 грн.