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Возобновлено строительство газопровода «Северный поток-2», фото: «Укринформ»

Строительство «Северного потока-2» возобновилось в водах Дании

25 янв 2021, 10:55
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Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось в территориальных водах Дании.

Работы по строительству осуществляет российская трубоукладочные баржа «Фортуна», сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу компании-оператора этого газопровода.

Все работы осуществляются в соответствии с соответствующими разрешениями, — утверждают в компании.

Отмечается, что «Фортуна», согласно данным портала отслеживания судов Marinetraffic, находится примерно в 28 км от датского острова Борнхольм. Рядом с баржей расположены несколько российских кораблей, которые должны предоставлять ей поддержку.

«Северный поток-2» должен по дну Балтийского моря соединить Германию с Россией, что значительно увеличит возможности РФ по транспортировке газа в страны Западной Европы в обход Украины.


Этот газопровод построен уже более чем на 90%.

Напомним, США недавно ввели экономические санкции против судна «Фортуна» и компании, которая им владеет.


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