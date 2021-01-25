Возобновлено строительство газопровода «Северный поток-2», фото: «Укринформ»

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Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось в территориальных водах Дании.

Работы по строительству осуществляет российская трубоукладочные баржа «Фортуна», сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу компании-оператора этого газопровода.

Все работы осуществляются в соответствии с соответствующими разрешениями, — утверждают в компании.

Отмечается, что «Фортуна», согласно данным портала отслеживания судов Marinetraffic, находится примерно в 28 км от датского острова Борнхольм. Рядом с баржей расположены несколько российских кораблей, которые должны предоставлять ей поддержку.

«Северный поток-2» должен по дну Балтийского моря соединить Германию с Россией, что значительно увеличит возможности РФ по транспортировке газа в страны Западной Европы в обход Украины.

Этот газопровод построен уже более чем на 90%.

Напомним, США недавно ввели экономические санкции против судна «Фортуна» и компании, которая им владеет.