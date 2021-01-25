Об угрозе российского вторжения сообщила СБУ

https://racurs.ua/n149471-ob-ugroze-rossiyskogo-vtorjeniya-soobschila-sbu.html

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Угроза вторжения России в Украине сохраняется. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, рассказывая о цели и сценарии осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской ГЭС и Каховского судоходного шлюза.

Усиливаются группировки вооруженных сил России и ее наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения близ государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя, — отметили в СБУ в ответ на запрос «Радио Свобода».

1 сентября СБУ проводила контрдиверсионные учения на террористически уязвимых объектах Херсонщины.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Москва планирует вторжение в Херсон с целью получения контроля над каналом для восстановления водоснабжения в аннексированный Крым. В то же время экс-посол США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что подобные опасения у Вашингтона появились давно.

В феврале 2014 года началась агрессия России в Крыму — на полуострове появились вооруженные «зеленые человечки», которые захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия ВСУ. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России. Мир признал оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудил действия Кремля. Страны Запада ввели экономические санкции.

Верховная Рада объявила датой начала временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.