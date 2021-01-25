Владимир Зеленский. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149470-imeninnik-zelenskiy-pohvastalsya-bicepsami-30-v-dushe-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 25 января празднует свой день рождения.

По случаю этого дня глава государства опубликовал фотографию.

Гаранту исполнилось 43, праздник он начал в 7.00 в спортзале. Зеленский в майке сделал селфи и заявил, что чувствует себя на 30 лет.

7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе, — написал Зеленский.

Лидера государства уже поздравили в политсиле «Слуга народа» в Telegram.

Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину, — написали «слуги».

Новый год президент также встретил активно — катался на лыжах в Карпатах и ​​"селфился" с отдыхающими. Для отдыха он выбрал резиденцию, в которой отдыхали и предыдущие украинские гаранты.

Напомним, Владимир Зеленский внес изменения в свою декларацию — президент задекларировал дополнительные доходы в размере 4,5 млн грн.

Это роялти (периодические выплаты за право пользоваться активами), которые глава государства получил от «Квартала 95» и «Киностолицы» накануне Нового года.