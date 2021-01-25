Возросло количество жертв пожара в хосписе Харькова. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Жертв пожара в частном хосписе для пожилых людей в Харькове, который работал нелегально, стало больше.

В больнице скончался мужчина, который был эвакуирован из горящего здания. Пострадавшему было более 80 лет. Он не получил ожогов, не отравился угарным газом, но получил серьезный стресс из-за события. Об этом 25 января сообщил спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин в комментарии УНН.

Да, это мужчина. Ему было больше 80 лет. Он не имел ожогов, не имел отравления угарным газом. Как врачи говорили, он получил стресс, — отметил он.

Ранее медики сообщили, что состояние четырех из пяти человек, пострадавших при пожаре в Харьковском хосписе, удовлетворительное.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время». В результате пожара погибли 15 человек.

Следователи рассматривают три основные версии смертельного пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами и замыкание электросети. Задержаны четыре подозреваемых —арендаторы и владелец дома. Суд 23 января арестовал всех на 60 суток.

После чрезвычайного происшествия в Харькове президент Украины Владимир Зеленский предложил создать реестр заведений для пожилых людей.