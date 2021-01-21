Пожар в Харькове — появилась реакция Авакова, трансляция с места трагедии — пожар в Харькове

https://racurs.ua/n149350-pojar-v-nelegalnom-hospise-harkova-vse-chto-izvestno-na-dannyy-moment-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Харькове, который 21 января унес жизни 15 человек, получил реакцию президента, МВД, правительства и генпрокурора.

Что произошло

21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Пожар в Харькове — реакция Зеленского и Шмыгаля

На смертоносный пожар отреагировал президент Владимир Зеленский.

Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Министру внутренних дел — открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело, — отметил глава государства.

Зеленский требует, чтобы МВД в скорейшие сроки ответило на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Также премьер Денис Шмыгаль объявил о внеочередном заседании правительства в связи с пожаром в Харькове.

Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии, — написал Шмыгаль в Телеграм.

Пожар в Харькове — реакция Авакова и Венедиктовой

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают, — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще пять находятся в больнице. Аваков пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Генпрокурор Ирина Венедиктова также отреагировала на трагическое событие.

На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины, — написала глава Офиса генпрокурора в Фейсбук.

Пожар в Харькове — хоспис работал нелегально

Секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил, что владельцы здания установлены и доставлены в полицию. Чиновник также подтвердил, что частный хоспис работал нелегально, пишет местное издание NewsRoom.

По словам руководителя Департамента соцзащиты Харьковской ОГА Юрия Шпараги, хоспис работал без разрешительных документов. Кроме этого, дом № 150Б по улице Нижней Гиевской не числится в Реестре прав на недвижимое имущество.

Пожар в Харькове — что известно о состоянии пострадавших

Директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал о состоянии потерпевших в пожаре. По его словам, в 16.45 медики скорой помощи доставили одного пациента с отравлением угарным газом в Харьковскую клиническую больницу № 2. Еще одного потерпевшего с ожогами доставили в харьковскую «неотложку», а двух человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу № 17.