Пожар в Харькове ликвидирован, спасатели ГСЧС обнаружили 15 тел

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Пожар в Харькове в здании частного пансионата для пожилых людей «Золотое время» удалось ликвидировать в 16.53 21 января. К сожалению, пожарные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела 15 человек. По факту пожара открыто уголовное производство, также сегодня экстренно будет собираться правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

21 января в 15.03 в Харькове по ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В 16.14 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 16.53 — ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, — отметили спасатели.

Девять человек удалось спасти — они госпитализированы в больницы. К тушению привлекались 50 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.