Пожежу у Харкові ліквідовано, вогнеборці ДСНС виявили 15 тіл

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Пожежу у Харкові в будівлі приватного пансіонату для літніх людей «Золотий час» вдалося ліквідувати о 16.53 21 січня. На жаль, вогнеборці Держслужби України з надзвичайних ситуацій виявили тіла 15 осіб. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження, також сьогодні позачергово збиратиметься уряд на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

21 січня о 15.03 у Харкові по вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. О 16.14 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 16.53 — ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, — зазначили рятувальники.

Дев’ятьох осіб вдалося врятувати — їх госпіталізовано до лікарень. До гасіння залучалося 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. До гасіння пожежі залучено 28 рятувальників та сім одиниць техніки. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.