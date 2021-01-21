Пожежа у Харкові — Венедіктова відкрила справу, Шмигаль скликає позачерговий уряд

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Пожежа у Харкові сталася 21 січня у приватному пансіонаті для літніх людей «Золотий час». Вогонь забрав життя щонайменше 15 осіб, ще 11 осіб — постраждали.

Генпрокурор Ірина Венедіктова відреагувала на трагічну подію:

На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури. Попередня причина займання — необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч. 2 ст. 270 КК України, — написала очільниця Офісу генпрокурора у Фейсбук.

Також прем'єр Денис Шмигаль оголосив про позачергове засідання уряду у зв’язку з пожежею у Харкові.

Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення президента буде створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії, — написав Шмигаль у Телеграм.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. До гасіння пожежі залучено 28 рятувальників та сім одиниць техніки. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

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