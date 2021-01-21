Погода в Україні на 22 січня. Фото: pikist.com

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Ракурс

Погода в Україні в п’ятницю, 22 січня буде теплою, прогнозується мінлива хмарність.

У більшості областей — без істотних опадів, лише в окремих районах на заході пройде дощ. На дорогах країни спостерігатиметься ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 1−4° морозу, вдень температура повітря складе 2−5° з позначкою плюс.

На заході температура повітря вночі складе від 2° морозу до 4° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 5−10° вище нуля.

У східних областях вночі очікується до 1−4° з позначкою мінус, вдень температура повітря підніметься до 3−4° тепла. На півдні країни вночі прогнозується від 5° нижче нуля до 2° тепла, вдень повітря прогріється до 3−9° з позначкою плюс.

Також метеорологи попереджають про I рівень небезпеки в західних областях — прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.

Погода в Києві буде сонячною і без опадів. Температура повітря вночі складе 1−3° морозу, вдень повітря прогріється до 1−3° тепла.

Погода в Харкові теж очікується без опадів. Вночі прогнозують 3−5° нижче нуля, а вдень буде 2−4° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується тепла, опадів не прогнозується. Вночі температура повітря складе від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 8−10° тепла.

Погода у Львові теж буде теплою і без опадів. Вночі стовпчики термометра покажуть 0−2° вище нуля, а вдень буде 8−10° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах буде дощовою — вночі прогнозується мокрий сніг, вдень очікується дощ. Вночі температура повітря буде від 0° до 2° тепла, вдень — 5−7° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 січня прогнозується спокійна, магнітні бурі не очікуються.

Нагадаємо, синоптик спрогнозувала різке потепління на всій території України.