Погода в Україні. Фото: dzvin.media

https://racurs.ua/ua/n149323-rizke-poteplinnya-yde-v-ukrayinu-karta.html

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Різке потепління в Україні прогнозується на п’ятницю, 22 січня.

Практично всю територію країни охопить плюсова температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Впродовж дня в Україні очікується 1−5° тепла, у західних та південних областях — до 5−8° вище нуля, в Криму — 10° з позначкою плюс.

Істотних опадів у більшості областей не буде, лише на Закарпатті та в Карпатах пройдуть дощ та мокрий сніг.

Циклони поки що гуляють поза нашими кордонами. Протистояння цих циклонів, потужного Goran та Irek з антициклоном Dragica, теплої та морозної повітряних мас виллється у рвучкий сильний вітер південно-західного напрямку, — написала Діденко.

У Києві 22 січня очікується тепла погода. Вдень температура повітря підвищиться до 3° тепла, опадів не передбачається.

Відлига та потепління сприятимуть інтенсивному таненню снігу.

Не затримуйтеся під будівлями, звідки може впасти бурулька чи небезпечна брила. На річках, ставках з’являються промоїни, ополонки — рибалки, не йдіть від берега далеко, — попереджає синоптик.

Нагадаємо, складні погодні умови в Україні 20 січня призвели до великої кількості снігу.