Погода в Украине. Фото: dzvin.media

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Резкое потепление в Украине прогнозируется на пятницу, 22 января.

Практически всю территорию страны охватит плюсовая температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В течение дня в Украине ожидается 1−5° тепла, в западных и южных областях — до 5−8° выше нуля, в Крыму — 10° с отметкой плюс.

Существенных осадков в большинстве областей не будет, только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.

Циклоны пока гуляют вне наших границ. Противостояние этих циклонов, мощного Goran и Irek с антициклоном Dragica, теплой и морозной воздушных масс выльется в порывистый сильный ветер юго-западного направления, — написала Диденко.

В Киеве 22 января ожидается теплая погода без осадков. Днем температура воздуха повысится до 3° тепла.

Оттепель и потепление будут способствовать интенсивному таянию снега.

Не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или опасная глыба. На реках, прудах появляются полыньи — рыбаки, не идите от берега далеко, — предупреждает синоптик.

Напомним, сложные погодные условия в Украине 20 января привели к большому количеству снега.