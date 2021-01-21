Веселые и находчивые одесситы рассказали о поездке на «Лигу смеха» в Россию

Лига Смеха. Фото:

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«Лига смеха», известная украинская комедийная программа, лицензию на которую недавно продали России, уже успела обрасти скандалами. Одесские команды «Сборная медиков» и «МУА» не планируют участвовать в российской адаптации передачи.

Накануне сообщалось, что одесские команды якобы уже прислали заявки на участие в кастинге в «Лигу смеха». Об этом сообщили капитаны команд, передает «Суспільне».

Так, по словам капитана команды «Сборной медиков» Михаила Гумберидзе, комики не собираются и не планировали участвовать в российской «Лиге Смеха». Он предположил, что это могла быть «неудачная шутка».

Наверное, это неудачная шутка, или даже провокация. Но мы надеемся, что кто-то просто немного переборщил с «приколом». Подобные шутки постоянно встречаются между людьми, связанными с юмором. Но бывает, что они выходят за рамки, — поделился капитан команды.

В то же время ведущий и организатор одесской «Лиги смеха» Дмитрий Шпинарев сообщил, что команд «Сборная Одессы», которая также была в списке на кастинг, и «МУА» давно не существует.

Как ведущий и организатор одесской «Лиги смеха» хочу сказать, что известных мне одесских команд «МУА» и «Сборная Одессы» давно не существует, а команда «Сборная медиков», хоть и существует, но никуда ехать не собирается, — написал Шпинарев.



Отметим, об участии одесских команд в российской «Лиге смеха» сообщил бывший советник городского головы Днепра Евгений Гендин. Он написал, что в фестивале планируют принять участие команды не только из РФ, но и так называемых ДНР.

Напомним, ранее мы сообщали, что франшизу юмористического шоу студии «Квартал 95» «Лига смеха» продали российскому телеканалу СТС, который в 2018 году выкупил российский государственный банк ВТБ. Телеканал СТС публиковал объявление о проведении в Москве в период с 25 по 27 января кастинга на участие в этом шоу.