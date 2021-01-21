Веселі і кмітливі одесити розповіли про поїздку на «Лігу сміху» в Росію

Ліга сміху. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n149322-veseli-i-kmitlyvi-odesyty-rozpovily-pro-poyizdku-na-ligu-smihu-v-rosiu.html

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«Ліга сміху», відома українська комедійна програма, ліцензію на яку було нещодавно продано Росії, вже встигла обрости скандалами. Одеські команди «Збірна медиків» та «МУА» не планують брати участь у російській адаптації передачі.

Напередодні повідомлялося, що одеські команди нібито вже надіслали заявки на участь у кастингу до «Ліги сміху». Про це повідомили капітани команд, передає «Суспільне».

Так, за словами капітана команди «Збірної медиків» Михайла Гумберідзе, коміки не збираються і не планували брати участь у російській «Лізі Сміху». Він припустив, що це міг бути «невдалий жарт».

Напевно, це невдалий жарт, чи навіть провокація. Але ми сподіваємося, що хтось просто трохи перебільшив із «приколом». Подібні жарти постійно зустрічаються між людьми, пов’язаними з гумором. Але буває, що вони виходять за межі, — поділився капітан команди.

Натомість ведучий та організатор одеської «Ліги сміху» Дмитро Шпинарьов повідомив, що команд «Збірна Одеси», яка також була у списку на кастинг, та «МУА» давно не існують.

Як ведучий і організатор одеської «Ліги сміху» хочу сказати, що відомих мені одеських команд «МУА» і «Збірної Одеси» давно не існує, а команда «Збірна медиків», хоч і існує, але нікуди їхати не збирається, — написав Шпинарьов.



Зазначимо, про участь одеських команд у російській «Лізі сміху» повідомив колишній радник міського голови Дніпра Євген Гендін. Він написав, що у фестивалі планують взяти участь команди не лише з РФ, але й з так званих ДНР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що франшизу гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга сміху» продали російському телеканалу СТС, котрий у 2018 році викупив російський державний банк ВТБ. Телеканал СТС публікував оголошення про проведення в Москві в період з 25 по 27 січня кастингу на участь у цьому шоу.