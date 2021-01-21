Аваков снова просит деньги с COVID-фонда на доплаты в МВД. Фото: glavcom

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Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дополнительно выделить 123,6 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам МВД.

Кроме выплат, выделенных ранее, в документе отсутствует дата обращения министра к Шмыгалю, сообщает экспертная организация StateWatch.

В письме упоминается, что согласно постановлению Кабмина № 485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн. 171,1 млн из них были предусмотрены для аппарата МВД и 103,8 млн — для пограничной службы.

По словам министра, по состоянию на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства — 99,2% и 98% соответственно.

В письме сообщается, что средства планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД.

Также деньги пойдут на доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Согласно приведенным МВД расчетам, указанные средства смогут получить 4 тыс. 480 работников учреждений здравоохранения министерства, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс. грн, то есть доплаты составят 5,69 тыс. грн.

Кроме того, средства получат работники ГПСУ, получающие в среднем 10,9 тыс. гривен в месяц, соответственно, доплаты им составят 5,45 тыс. гривен.

Напомним, осенью прошлого года Аваков уже обращался с письмом к премьеру о выделении дополнительных 1,979 млрд грн на доплаты полицейским из фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Кроме того, в конце мая МВД также обращалось к Шмыгалю по поводу выделения около 2,6 млрд на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

В июне Кабмин выделил для МВД из Фонда борьбы с COVID-19 2,7 млрд грн на доплаты работникам, причастным к противодействию коронавирусу.