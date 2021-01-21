Пойдем со мной, если хочешь жить — Шварценеггер «на ходу» вакцинировался от коронавируса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149320-poydem-so-mnoy-esli-hochesh-jit-shvarcenegger-na-hodu-vakcinirovalsya-ot-koronavirusa-video.htmlРакурс
Арнольд Шварценеггер — известный американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии буквально «на ходу» вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.
Соответствующее видео размещено на страницах актера в соцсетях.
На видео можно увидеть, что Шварценеггер получил первую дозу вакцины, сидя на пассажирском сиденье автомобиля, на котором он прибыл в пункт вакцинации.
Шварценеггер порекомендовал всем зарегистрироваться на вакцинацию и заявил, что «никогда не был так счастлив стоять в очереди». Он пообещал впоследствии приехать еще раз для повторной вакцинации, как того требует вакцина от COVID-19.
Я только что получил свою вакцину, и я бы рекомендовал ее всем и каждому, — подчеркнул актер.
Свою речь он завершил культовой фразой из кинофильма «Терминатор 2»:
Пойдем со мной, если хочешь жить.
Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021
Напомним, Шварценеггер сравнил недавний штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа с событиями в Австрии, захваченной перед Второй мировой войной нацистами.