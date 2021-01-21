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Ракурс
Кадр из фильма «Терминатор 2», фото: Shazoo

Пойдем со мной, если хочешь жить — Шварценеггер «на ходу» вакцинировался от коронавируса (ВИДЕО)

21 янв 2021, 12:01
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Арнольд Шварценеггер — известный американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии буквально «на ходу» вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее видео размещено на страницах актера в соцсетях.

На видео можно увидеть, что Шварценеггер получил первую дозу вакцины, сидя на пассажирском сиденье автомобиля, на котором он прибыл в пункт вакцинации.

Шварценеггер порекомендовал всем зарегистрироваться на вакцинацию и заявил, что «никогда не был так счастлив стоять в очереди». Он пообещал впоследствии приехать еще раз для повторной вакцинации, как того требует вакцина от COVID-19.

Я только что получил свою вакцину, и я бы рекомендовал ее всем и каждому, — подчеркнул актер.

Свою речь он завершил культовой фразой из кинофильма «Терминатор 2»:

Пойдем со мной, если хочешь жить.


Напомним, Шварценеггер сравнил недавний штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа с событиями в Австрии, захваченной перед Второй мировой войной нацистами.

Источник: Ракурс


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