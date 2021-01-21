Кадр из фильма «Терминатор 2», фото: Shazoo

https://racurs.ua/n149320-poydem-so-mnoy-esli-hochesh-jit-shvarcenegger-na-hodu-vakcinirovalsya-ot-koronavirusa-video.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер — известный американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии буквально «на ходу» вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее видео размещено на страницах актера в соцсетях.

На видео можно увидеть, что Шварценеггер получил первую дозу вакцины, сидя на пассажирском сиденье автомобиля, на котором он прибыл в пункт вакцинации.

Шварценеггер порекомендовал всем зарегистрироваться на вакцинацию и заявил, что «никогда не был так счастлив стоять в очереди». Он пообещал впоследствии приехать еще раз для повторной вакцинации, как того требует вакцина от COVID-19.

Я только что получил свою вакцину, и я бы рекомендовал ее всем и каждому, — подчеркнул актер.

Свою речь он завершил культовой фразой из кинофильма «Терминатор 2»:

Пойдем со мной, если хочешь жить.



Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Напомним, Шварценеггер сравнил недавний штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа с событиями в Австрии, захваченной перед Второй мировой войной нацистами.