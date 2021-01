Арнольд Шварценеггер — известный американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии буквально «на ходу» вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее видео размещено на страницах актера в соцсетях.

На видео можно увидеть, что Шварценеггер получил первую дозу вакцины, сидя на пассажирском сиденье автомобиля, на котором он прибыл в пункт вакцинации.

Шварценеггер порекомендовал всем зарегистрироваться на вакцинацию и заявил, что «никогда не был так счастлив стоять в очереди». Он пообещал впоследствии приехать еще раз для повторной вакцинации, как того требует вакцина от COVID-19.

Свою речь он завершил культовой фразой из кинофильма «Терминатор 2»:

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm